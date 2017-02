Padoan parla al Senato ma in Aula ci sono solo tredici senatori

È stato costretto a parlare di fronte a un'Aula vuota, il ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan.

Presentatosi a Palazzo Madama nel pomeriggio per rispondere alle domande dei senatori durante il question time, il titolare del dicastero di viale XX Settembre si è trovato ad esporre le proprie ragioni di fronte a banchi desolantemente vuoti.

Impietose le fotografie del Senato, che mostrano l'Aula vuota se non per i banchi degli stenografi e per tredici senatori superstiti. Eppure Padoan si era presentato per parlare di argomenti di strettissima attualità, nelle ore cruciali del botta e risposta con Bruxelles.

ll titolare dell'Economia ha infatti affrontato questioni di grande peso, come il tema del deficit e della polemica con la Ue, proprio all'indomani della lettera di risposta alla richiesta, fatta dalla Commissione europea, di adeguamento dei conti pubblici per 0,2 punti percentuali di Pil.

Anche nei banchi del governo Padoan si è ritrovato da solo. Tutti i colleghi, ministri e sottosegretari, non hanno trovato il modo di presentarsi in Senato.