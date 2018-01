Padova, anziani ricattano badanti: sesso in cambio di un lavoro

Rispondevano agli annunci sui giornali per assistere gli anziani, ma andavano incontro a veri e propri ricatti: sesso in cambio di lavoro. Una decina aspitanti badanti, quasi tutte romene, ma anche qualcuna italiana, nel corso del 2017 si sono rivolte all'associazione Progetto Donna Oggi per chiedere aiuto.

Allusioni, avances, palpeggiamenti, veri e propri approcci sessuali. Le selezioni di anziani e uomini di mezza età del Padovano venivano fatte "toccando con mano". Come riporta il Gazzettino, c'era anche chi è arrivato a minacciare la propria badante di venire licenziata o non riconfermata. Molte giovani donne, di età compresa tra i 20 e i 35 anni, sarebbero così rimaste coinvolte in questi ricatti.

Gli uomini pubblicavano su web e giornali i loro annunci. Numerose le risposte delle aspiranti badanti, mosse dalla speranza di trovare un lavoro. E finite invece di fronte a pressioni e ricatti di matrice erotica.