Padova, campo estivo choc: "Punizioni con le bastonate"

Il campo estivo della parrocchia, tradizione per moltissime famiglie italiane e luogo di svago l'estate di altrettanti ragazzi, si è trasformato in un incubo per alcuno giovanissimi.

I racconti choc

A Padova, nella parrocchia dell’Arcella, diversi studenti delle medie sono finiti in mano a dei perfidi animatori. Come spiegano tre genitori a Leggo: " Fin da subito gli animatori hanno applicato punizioni con metodi da caserma, ma poi sono arrivate addirittura le bastonate ".