Padova, nelle orge in canonica anche l'assistente spirituale di Belen

Nello scandalo delle orge in canonica di Don Andrea Contin non c'erano solo le parrocchiane, bensì anche un secondo sacerdote. Il suo nome è don Roberto Cavazzana, 41 anni, parroco di Rovolon, lo stesso che preparò al matrimonio Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Lo scandalo in canonica

Il don della chiesa di Rovolon è il prete che ha avuto rapporti sessuali con l'ex amante di don Andrea Contin, il parroco al centro delle cronache per le orge che organizzava nella canonica di San Lazzaro (Padova). Cavazzana, venerdì scorso è stato interrogato dalla Procura come persona informata sui fatti: un interrogatorio lungo 6 ore. Davanti a Roberto Piccione, pm nell'inchiesta, ha ammesso la sua partecipazioni ai festini hard organizzati dal collega.

Il suo è lo stesso nome che si legge nella denuncia della 49enne impiegata di San Lazzaro. E soprattutto è l'uomo che compare nei filmini a luci rosse sequestrati in canonica. Infatti, nelle serate di sesso, Contin riprendeva dietro la telecamere e don Roberto dava il meglio di sè.

Il matrimonio Rodriguez-De Martino