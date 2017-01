Padova, rapina in tabaccheria Il ladro fugge dopo un "vaffa..."

Un "vaffa" e il rapinatore basito va via. La strana vicenda è avvenuta a Voltabarozzo, nel Padovano. Federico Zampieri, titolare di una tabaccheria si è trovato faccia a faccia con un rapinatore. L'uomo dopo aver fatto un blitz nella ricevitoria, pistola alla mano, ordina al tabaccaio di mettere in un sacco tutto l'incasso. "Mi ha puntato contro la pistola, mi ha lanciato un sacchetto e ordinato di riempirlo con l'incasso", ha raccontato Zampieri.



Ma nella concitazione il rapinatore dà un colpo con l'arma al ricevitore di casse e così cadono le chiavi che consentono l'apertura del tiretto. "Nella concitazione, non me ne sono accorto e ho cominciato a pigiare sui tasti ottenendo come unico risultato di far uscire metri di carta copiativa", spiega il tabaccaio. Poi dopo aver ascoltato le urla del rapinatore sempre più infastidito, arriva la reazione di Zampieri: "Alla fine ho perso la pazienza, ho preso il sacchetto e glie l'ho rilanciato al di là del banco dicendo che doveva smetterla e di andare a quel paese. Qualche istante poi ha girato su se stesso, ha preso la porta ed è sparito nel buio".