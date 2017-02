Padova, risolto il mistero del piatto cinese. "Quelle sono zampe di un orso"

Un foto scattata e poi pubblicata su Facebook da uno chef del ristorante cinese di Padova "Yi Hia Ren" aveva fatto scattare un blitz dei nas. La pietanza immortalata nello scatto, secondo quanto denunciato da un cliente, aveva sollevato un interrogativo che per avere una risposta ha dovuto coinvolgere i carabinieri e addirittura un medico legale: quelle nel piatto sono zampe d'orso o piedi umani.

"Zampe o arti umani": la risposta degli esperti

Dopo il blitz dei Nas, una consulenza è stata affidata dal pm Benedetto Roberti al professor Massimo Montisci e al professor Bruno Cozzi dell’Università di Padova. I risultati arrivati il 18 gennaio parlano di una pietanza composta da zampe d’orso autentiche, sia pure in parte putrefatte. Gli esperti hanno potuto visionare solo una fotografia dei due arti, unico reperto esistente dopo la cena servita dallo chef a un commerciante cinesa che aveva fornito quei due arti da cucinare.