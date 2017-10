Padova, studentesse di liceo in sciopero: "I maschi ci molestano"

Chiamatela manifestazione, protesta, sciopero, chiamatela come volete: quello che è importante è che le ragazze di un liceo di Padova, l'Istituto Selvatico, sono scese in strada per protestare contro le molestie dei maschi del vicino istituto tecnico Bernardi.

"Epiteti a sfondo sessuale, violazione della privacy attraverso video, sputi e bottiglie lanciate dai piani superiori", denunciano le studentesse secondo quanto riporta il Gazzettino. Così questa mattina sono scesi a manifestare in circa 700, sfilando per le strade del capoluogo euganeo.

Ma la manifestazione non è stata di semplice protesta: le alunne chiedono di poter tornare a frequentare le lezioni nella vecchia sede centrali di via Belzoni, dove erano andate fino allo scorso anno scolastico. Da settembre sono state trasferite vicino all'istituto Bernardi di via Manzoni, perché nella sede precedente c'erano problemi di sicurezza.

Ma dopo un mese scarso di convivenza, le ragazze dei corsi di moda e pittura hanno detto basta: da parte dei ragazzi non c'è rispetto.