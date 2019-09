A Paestum spunta una testa tardo-arcaica

Nuova scoperta al parco archeologico di Paestum, in provincia di Salerno. Gli studiosi hanno rinvenuto, nei pressi dell’area del tempio di Atena, un importante frammento di una statua che riproduce un viso di donna.

La scoperta è stata compiuta grazie alla campagna di scavi condotta dagli archeologi dell’Università di Salerno ed è stata annunciata proprio dalla dirigenza del Parco. La statua, che riproduce un volto femminile che guarda di tre quarti, probabilmente fu una metopa, ossia una composizione di muro scolpita, un fregio decorativo dell’edificio sacro alle popolazioni antiche che lo costruirono. Lo induce a credere, come hanno spiegato gli archeologi, il fatto che la parte posteriore della statua si presenti ruvida e non scolpita.

Il ritrovamento risalirebbe all’età tardo-arcaica e l’importanza sarebbe (anche) nella possibilità concessa agli studiosi di verificare come venisse rappresentata la divinità femminile e come venisse praticata l’arte della scultura nei tempi più risalenti in un’area, quella pestana, dove tale tematica sembrava “confinata” al solo santuario di Hera Argiva.

Raggiante il direttore del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel che in una nota afferma: “La scoperta del frammento è la dimostrazione che a Paestum c’è ancora tanto da indagare e da scoprire sulla storia di questa città. Finora la scultura in pietra da Paestum è nota soprattutto dal santuario di Hera alla Foce del Sele, ma non è detto che il quadro non possa cambiare in futuro, anche perché sappiamo che il tempio cosiddetto ‘Basilica’ con molta probabilità aveva metope scolpite: dovevano essere un centinaio, di cui finora non abbiamo traccia. La scoperta dei colleghi salernitani riapre la questione anche per il santuario di Athena”.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?