Palazzo a rischio crollo nel centro di Roma: evacuato tutto lo stabile

La polizia locale di Roma ha disposto l'evacuazione di uno stabile in via Frattina. Un esposto aveva segnalato alcuni problemi di edilizia e i vigili si sono recati sul posto per controllare di pesona.

Quando sono arrivati nell'immobile di via Frattina 101, nel cuore di Roma, a pochi passi dalla fontana di Trevi hanno notato subito la gravità della situazione. L'edificio è risultato interamente compromesso ed è a rischio crollo. Per questo motivo, gli agenti della polizia locale hanno avvisato i vigili del fuoco, che hanno ordinato lo sgombero. Oltre al negozio al piano terra, le cui travi erano compromesse, è stato evacuato anche il bed&breakfast al piano superiore, con 5 stanze: i turisti sono stati fati scendere e allontanati dall'area.

La segnalazione pervenuta ai vigili riguardava le travi del negozio al piano terra, visibilmente crepate in vari punti e in modo profondo.

La boutique era aperta al pubblico regolarmente, ma non è chiaro se a posizionare i sostegni siano stati gli attuali occupanti o il proprietario. Le indagini della polizia municipale mirano ad accertarlo.