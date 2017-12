Il palco non regge al forte vento. ​Tragedia al concerto: muore il dj

I partecipanti all'Atmosphere Festival ci hanno messo un po' per capire cosa fosse successo veramente. All'inizio hanno riso, scattato foto, continuato a ballare al ritmo di quella musica che non aveva più il suo artista. Il dj Kalem Freitas, infatti, pochi secondi prima era stato travolto dalle impalcature del palco da cui si stava esibendo al concerto, crollate a causa del troppo vento che stava sbattendo su Porto Alegre in Brasile.

I video (guarda) realizzati dai ragazzi sulla pista da ballo hanno fatto il giro del mondo. Si vedono migliaia di persone intente a ballare quando l'impalcatura del palco si accartoccia su se stessa, colpendo quattro persone. Tre sono ferite ma non in pericolo di vita. La quarta, invece, è morta. E si tratta proprio del dj Kalem Freitas, che non ha resistito ai traumi provocati dalle immense barre di ferro piegate dal forte vento.

L'uomo è stato poratato in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Solo dopo qualche secondo i giovani hanno capito che quello che era successo non era solo un piccolo incidente che avrebbe rovinato la loro giornata. Ma che si trattava di una e vera e propria tragedia. Dove il dj aveva perso la vita.