Palermo, figlia di 9 anni venduta dai genitori ai pedofili: "Sesso per soli 25 euro"

Violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione minorile: questi sono i capi di accusa contro il padre e la madre di una bimba costretta a prostituirsi all'età di 9 anni. I carabinieri hanno arrestato i genitori e anche due clienti in un paese del palermitano.

L'inchiesta e la denuncia

Le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Partinico (Palermo) hanno portato all'arresto di 4 persone. Il gip ha così disposto i domiciliari per i 4 indagati.

A denunciare per primo è stato un uomo che ha notato la bambina mentre si appartava con uno degli indagati in aperta campagna e in seguito compiere atti sessuali per due volte con lo stesso. Il testimone ha spiegato che alla scena era presenta anche il padre della piccola. Le indagini scattate immediatamente hanno permesso di scoprire che anche la madre era coinvolta nella vicenda: la donna organizzava gli incontri a pagamento a 25 euro a rapporto sessuale. Alcuni di questi sono addirittura avvenuti nell'abitazione della coppia.

A confermare la parole del teste è stata la bambina. Ascoltata con il supporto di esperti di psicologia infantile ha ammesso quando raccontato dal testimone. La bambina è stata allontanata dai genitori e data in affidamento a un casa famiglia, come riporta Il Messaggero.