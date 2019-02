Palermo, nasconde droga nell’armadio: fermato pregiudicato nigeriano

Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti della Squadra mobile di Palermo hanno arrestato ieri a Ballarò Okparachelu Chukwurah, un immigrato nigeriano di 49 anni già noto alle forze dell’ordine per reati legati al mondo della droga.

Gli agenti impegnati nel quotidiano servizio di controllo del territorio nel popolare quartiere del capoluogo siciliano hanno notato lo straniero in strada e gli si sono avvicinati per sottoporlo ad una semplice operazione di identificazione.

Come hanno spiegato dalla Questura, l’extracomunitario fin da subito ha manifestato un certo nervosismo, come se avesse un qualcosa da nascondere.

Per questo, visto il comportamento alquanto sospetto dell’immigrato e in ragione dei precedenti a suo carico in materia di droga, i poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo estendendolo anche alla sua abitazione situata nei pressi di vicolo della Rocca alle Case Nuove.

L’operazione non è stata vana. All’interno dell’appartamento, infatti, sono stati rinvenuti 77 grammi di eroina già suddivisi in ovuli pronti alla vendita che erano stati occultati in un armadio. Tutta la droga, che se immessa sul mercato avrebbero fruttato oltre 4 mila euro, è stata immediatamente sequestrata.

Il 49enne nigeriano,alla luce di quanto emerso nel corso delle indagini, è stato tratto in arresto e portato al carcere Pagliarelli di Palermo.