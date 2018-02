Pamela, spunta nuovo mistero: una notte ospite di un tassista

Il puzzle sull'omicidio di Pamela Mastropietro acquisisce - grazie alle indagine degli inquirenti - un nuovo e misterioso tassello. La ragazza avrebbe dormito per una notte in casa di un tassista italiano.

Il giallo

Le indagini stanno ricostruendo i movimenti della 18enne. Il nuovo tassello inserito dai carabinieri si inserisce cronologicamente dopo la fuga di Pamela dalla comunità di Corridonia, dove tentava di disintossicarsi dalle sue dipendenze. L a ragazza scappa e tenta di arrivare a casa sua, a Roma. Nel suo cammino pare incroci il moglianese, che l'avrebbe accompagnta alla stazione di Corridonia, lasciandolo anche 20 euro, unici soldi in tasca della giovane.

Nel pomeriggio Pamela sarebbe arrivata in treno nel pomeriggio alla stazione di Macerata. Qui si sarebbe aggirata per ore in cerca di un modo per tornare nella Capitale. Nel suo girovagare avrebbe incontrato un tassista italiano che dopo averle proposto di attenderlo fino alle 18.30, l'avrebbe ospitata a casa sua per una notte. Lei avrebbe accettato.

L'italiano l'avrebbe riportata alla stazione la mattina seguente. Purtroppo il treno per Roma lo perde di pochi minuti. Secondo le ricostruzioni sarebbe rimasta sul binario. Qui la vicenda si fa fumoso. Non è chiaro se il tassista le avrebbe consigliato di avvicinare un ragazza di colore, a cui lei avrebbe chiesto dell'eroina. Come scrive Il resto del Carlino, quest'ultimo avrebbe "telefonato a un suo amico, e avrebbe passato il cellulare alla ragazza: "Vediamoci ai giardini - le avrebbe detto l' interlocutore -. Ricordati il mio nome, è Innocent". Peccato che il nigeriano abbia sempre negato di spacciare droga. Motivo per cui ha indirizzato la ragazza a Desmond Lucky.

Tra l'arrivo in stazione a Macerata e la morte, l'unico dettaglio sicuro è la spesa fatta con Innocent in un supermercato. Il resto è ancora da ricostruire.