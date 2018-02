Pandolfi non firma la lettera delle attrici sulle molestie: "Superficiale"

Claudia Pandolfi non mette il proprio nome e cognome sotto "Dissenso comune", la lettera firmata da oltre cento attrici e showgirl italiane contro le molestie sessuali.

In occasione della presentazione seconda stagione della serie tv "È arrivata la felicità", l'attrice romana spiega all'Huffington Post perché non intende firmare la lettera con cui le attrici e le donne dello spettacolo nostrane hanno espresso il loro dissenso in merito alle molestie sul lavoro. " Non ho firmato la lettera di Dissenso comune perché ancora una volta l'ho vista come qualcosa di superficiale. Sento sempre lo spettro della vanità e dell'esibizionismo in queste cose, ma probabilmente è un mio problema personale ".