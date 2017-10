Mazza in mano e urla davanti agli studenti: denunciato un nigeriano

Attimi di terrore nel centro di Reggio Emilia ieri mattina, dove un uomo armato di una mazza lunga quasi un metro si è messo a urlare frasi incomprensibili davanti a una moschea via Flavio Gioia. La tensione, poi, non ha fatto altro che aumentare visto che poco dopo il 34enne - un nigeriano irregolare - si è avvicinato a un pullman affollato di studenti nella stazione dei bus, vicino a piazzale Europa, e ha continuato ad agitare l'arma di 83 cm. L'accaduto si è verificato intorno alle 8, proprio l'orario di punta in cui numerosi studeni si trovano alla stazione per dei bus per recarsi a scuola.

A quel punto sono intervenuti gli agenti del Nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Reggio Emilia e sono riusciti a calmare il 34enne. L'uomo, una volta disarmato, è stato poi portato in caserma. Il 34enne è stato denunciato con l'accusa di porto abusivo di armi e il bastone è stato sequestrato dai militari. Per il nigeriano sono state inoltre avviate le procedure di espulsione dall'Italia.