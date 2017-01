Tra pannolini e carrozzine, come risparmiare con un bebè in arrivo

La nascita di un bambino è sempre una gioia immensa, ma per la famiglia arriva il tempo di programmare alcune spese importanti per evitare di spendere più di quanto ci si possa permettere.

Tuttavia un modo per risparmiare c'è, parola dell'Unione nazionale consumatori che ha stilato un elenco di consigli. Per l'Unc i modi per risparmiare sono numerosi, a partire dall'acquisto di prodotti in offerta, tramite internet o gruppi d'acquisto, ma anche con lo scambio o passaggio di attrezzature e vestitini tra fratelli, cugini e amichetti.

Carrozzine e passeggini

In commercio si trovano carrozzine per tutte le tasche. In genere variano da un minimo di 200 euro per i modelli più basic ad oltre 1.000 euro. Quando si parla di carrozzine il costo varia molto in base alla marca e al modello; nel compiere la scelta si deve considerare che alcune marche propongono dei prodotti componibili e includono nel prezzo non solo la carrozzina per neonati, ma anche le attrezzature per le varie fasi di crescita (ovetto, sedile per auto, passeggino, parasole etc.), mentre altre propongono l'acquisto dei vari componenti separatamente.

Seggiolino per auto

I costi dei seggiolini per auto variano a seconda dell'età del bambino e della marca e vanno da circa 100 euro fin oltre i 500 euro. In alcuni casi i seggiolini adatti per le diverse fasi di crescita vengono venduti insieme.

Lettino

Il costo di un lettino a sponde può variare da 100 ad oltre 1000 euro a seconda della marca. Considerando che non tutti i lettini hanno le sponde regolabili o possono essere modificati per accompagnare le diverse fasi di crescita del bambino. Oltre al costo del lettino c'è poi l'acquisto del materasso, del paracolpi e della biancheria per la notte che non sono quasi mai inclusi nel costo del lettino.

Fasciatoio

Il costo di un semplice fasciatoio con cassettiera può variare da un minimo di 100 euro ad oltre 700 euro a seconda delle marche. Nella maggior parte dei fasciatoi non è incluso il materassino da utilizzare per il cambio del neonato.

Pannolini

Un bambino consuma in media 9 pannolini al giorno, per poi diminuire il numero man mano che cresce. Per calcolare il costo dei pannolini nel primo anno di vita si devono considerare 5 confezioni da 36 pannolini ogni mese, 2.160 pannolini in totale. Un pannolino di buona qualità costa dai 0,16 ai 0,30 centesimi al pezzo. Si devono, inoltre, includere nei costi le salviettine umide e le creme per circa 150 euro o più. In questo modo, si raggiungono cifre che vanno dai 500 agli 800 euro.

Seggiolone

Alcuni tipi di seggioloni sono adatti a bambini fino ad un certo peso e non accompagnano il bimbo nella sua crescita. In genere, i costi dei seggioloni vanno da un minimo di 50 euro a oltre 900, a seconda delle marche e dei modelli.

Attrezzature varie

Per rendere la casa a prova di bambino, possono essere necessari diversi strumenti quali ad esempio: baby monitor (da 30 euro a oltre 200), cancelletto per le scale (da 30 euro a oltre 200), fermi per porte, ante, paraspigoli ecc…( a partire da 50 euro).

Vestitini

Per ogni gruppo di età (neonato, 3, 6, 9 e 12 mesi) ci sono i seguenti vestiti (noi abbiamo calcolato un costo medio): tutine e bodini (da 170 a oltre 900 euro), abiti da giorno quali pantaloni-gonne e maglieria (da 500 a oltre 1.000 euro), cappotti e giacconi (da 200 a oltre 600 euro). Nel calcolare il budget bisogna tenere in considerazione che i bambini crescono molto rapidamente, quindi i vestiti da neonato possono durare solo un paio di settimane.

Prima alimentazione (latte)

In caso di allattamento al seno dovranno essere acquistate pomate lenitive, un reggiseno per allattamento, biberon, tettarelle e potresti spendere circa 300 euro. Nel caso in cui, invece, sia necessaria l'alimentazione con latte artificiale, occorre tenere in considerazione l'acquisto di biberon, tettarelle, sterilizzatore, scalda biberon e termometro per biberon che ti porteranno a spendere altre 300 euro circa. Inoltre, bisogna tenere conto del costo per l'acquisto del latte in polvere che può variare moltissimo in base alle sue caratteristiche, alle esigenze mediche del neonato e alle marche.

Le prime pappe

I bambini iniziano a mangiare le prime pappe intorno ai sei mesi. Si può preparare la maggior parte dei cibi a casa incidendo in modo minimo sul budget familiare, in questo caso la spesa minima comprende l'acquisto di qualche spuntino (esempio biscotti), di bavaglini, ciotola e cucchiaio per un totale di circa 200 euro. Nel caso in cui si decida di acquistare solo omogeneizzati, considerare circa 3 vasetti al giorno per 6 mesi (540 vasetti), calcolando un costo medio di 1,50 a vasetto oltre a bavaglini, spuntini, ciotola e cucchiaio arrivando a spendere anche più di 900 euro.