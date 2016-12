Il papà del poliziotto eroe: "Ha fatto solo il suo dovere"

Oggi Luca Scatà è il poliziotto eroe che ha ucciso il terrorista di Berlino insieme al suo collega Christian Movio. Giuseppe Scatà, dipendente del Comune di Canicattini Bagni (Siracusa) e padre di Luca, è orgoglioso di quanto fatto dal figlio.

Le parole del padre di Luca

" Ha fatto semplicemente il suo dovere e non posso che essere orgoglioso di lui " - ammette Giuseppe Scatà - E' stato addestrato per questo e ha subito dimostrato il suo valore ". Non solo, ma aggiunge anche che per suo figlio " il poliziotto è stata una scelta, l'ha sempre desiderato ". Poi si lascia andare in una particolare rivelazione.