Il Papa in Cappella Sistina invita le donne ad allattare al seno

Diciotto bambine e sedici bambini, figli dei dipendenti del Vaticano, sono stati battezzati oggi in Cappella Sistina a Roma da papa Francesco, che durante la celebrazione si è rivolto alle mamme in un discorso improvvisato, condannando chi critica le donne che allattano al seno in pubblico.

Durante la lunga cerimonia, che è durata più di due ore, il Pontefice si è preso qualche istante durnate l'omelia per dire che se i bambini " cominciano a fare un concerto, o sono a disagio, o hanno troppo caldo, sono affamati... allattateli al seno, non fatevi intimorire, perché anche questo è il linguaggio dell'amore ".

Non stupiscono le parole di Bergoglio, che nella stessa occasione un anno fa aveva rivolto lo stesso invito, facendo presente alle mamme che la cerimonia sarebbe stata piuttosto po' lunga e che dunque non dovevano sentirsi in imbarazzo se i bambini avessero espresso le loro necessità e nel soddisfarle.