Papa Francesco canonizza 35 nuovi santi. C'è anche l'italiano Angelo da Acri

La Chiesa ha 35 nuovi santi. Papa Francesco è entrato in processione in piazza San Pietro, per presiedere la messa con il rito di canonizzazione a cui assitono i pellegrini e le delegazioni ufficiali dei Paesi d'origine dei nuovi saliti agli altari. Due sacerdoti portoghesi martirizzati in Brasile nel ‘600 dai calvinisti olandesi insieme a 28 fedeli. Tre adolescenti indios messicani uccisi in odio alla fede in Messico all’inizio dell’evangelizzazione di questo Paese. Un sacerdote spagnolo fondatore, nell’Ottocento, di una congregazione religiosa femminile e un religioso italiano grande predicatore nel Regno di Napoli tra il XVII e il XVIII secolo. Sono questi i nuovi santi che papa Francesco proclamerà nel corso della solenne concelebrazione di domenica 15 ottobre in piazza san Pietro che sarà possibile seguire anche in tv su Tv2000.

André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro erano due sacerdoti portoghesi. Furono martirizzati insieme a 28 fedeli. Il loro sacrificio si inserisce nell'ambito dell’evangelizzazione nel Rio Grande do Norte, in Brasile, iniziata nel 1597 da missionari gesuiti e sacerdoti diocesani, provenienti dal cattolico Regno del Portogallo. Qualche decennio dopo con l’arrivo degli Olandesi (calvinisti) i cattolici subirono la restrizione della libertà e vennero perseguitati. Il 16 luglio 1645 a Cunhaú, durante una messa un gruppo di soldati olandesi, con al seguito degli Indios, con Indios, fece irruzione nella cappella e massacrò i fedeli. Il secondo episodio, il 3 ottobre dello stesso anno, i cattolici di Natal furono fatti prigionieri e insieme al loro parroco, padre Ambrosio Francisco Ferro, furono mutilati e lasciati morire. Padre André de Soveral, don Ambrosio Francisco Ferro, il laico Mateus Moreira e i loro 27 compagni sono stati beatificati da Giovanni Paolo II nel 2000.

Rimaniamo in America Latina, ma ci spostiamo in Messico, per sapere qualcosa di più di Cristoforo, Antonio e Giovanni, indios uccisi ancora adolescenti nel 1527 e nel 1529. Sono considerati i protomartiri del Messico e dell'intero Continente americano. Educati dai francescani, avevano abbandonato il culto locale degli idoli. Cristoforo, cercando di portare il Vangelo tra familiari e conoscenti, trovò l'opposizione del padre che lo uccise gettandolo su un rogo acceso. Antonio e Giovanni, accompagnando in un viaggio dei missionari, furono uccisi a bastonate da un gruppo di indios. Fu San Giovanni Paolo II a beatificare i tre ragazzi, nel santuario di Guadalupe in Città del Messico, il 6 maggio 1990.

Veniamo all'Europa: Faustino Míguez nacque il 25 marzo 1831 in Galizia, Spagna. Ordinato sacerdote nel 1856 tra i padri Scolopi, l'anno successivo fu inviato alla prima fondazione scolopica a Cuba. Si spostò poi in diverse comunità della Spagna. Faustino visse oltre 50 anni tutto votato all'educazione: serviva e amava il Signore nei bambini, specialmente i più bisognosi, deboli o malati. Più tardi scoprì la condizione di abbandono e di ignoranza in cui viveva la donna. Fondò quindi l'Istituto Calasanzio, Figlie della Divina Pastora per l'educazione delle bambine. Padre Faustino morì l'8 marzo 1925, all'età di 94 anni a Getafe e fu proclamato beato il 25 ottobre 1998 da San Giovanni Paolo II.

Tra i nuovi Santi, come dicevamo, c'è anche un italiano, Angelo d'Acri, al secolo Luca Antonio Falcone, nato ad Acri (Cosenza) il 19 ottobre 1669. A 18 anni decise di farsi Frate Minore Cappuccino, ordinato sacerdote si diede alla predicazione. Dal 1702 al 1739, anno della sua morte, percorse instancabile tutta la Calabria e buona parte dell'Italia meridionale, predicando e tenendo esercizi spirituali e missioni popolari. Trascorreva anche molte ore nel confessionale non stancandosi di ascoltare i peccatori. Ad Acri un grande santuario custodisce il suo corpo. Papa Leone XIII lo beatificò il 18 dicembre 1825.