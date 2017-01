Papa Francesco: "La Chiesa piange per il dolore procurato dai preti"

"La nostra madre Chiesa piange non solo davanti al dolore procurato nei suoi figli più piccoli, ma anche perché conosce il peccato di alcuni dei suoi membri: la sofferenza, la storia e il dolore dei minori che furono abusati sessualmente da sacerdoti".

In una lettera ai vescovi di tutto il mondo Papa Francesco torna a condannare la pedofilia e i preti che si macchiano di questo reato: " La Chiesa piange con amarezza questo peccato dei suoi figli e chiede perdono. Ci fa vergognare: persone che avevano la responsabilità della cura di questi bambini hanno distrutto la loro dignità. Deploriamo questo profondamente e chiediamo perdono. Ci uniamo al dolore delle vittime e a nostra volta piangiamo il peccato: il peccato per quanto è successo, il peccato di omissione di assistenza, il peccato di nascondere e negare, il peccato di abuso di potere ".

Poi invita i vescovi a non abbassare la guardia: "Troviamo il coraggio necessario per promuovere tutti i mezzi necessari e proteggere in tutto la vita dei nostri bambini perchè tali crimini non si ripetano più", scrive Bergoglio, "Facciamo nostra chiaramente e lealmente la consegna tolleranza zero in questo ambito".