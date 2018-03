Papa Francesco: Paolo VI e Romero saranno santi

Papa Francesco ha deciso di proclamare due nuovi santi: Paolo VI e l'arcivescovo Romero. Il pontefice ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare i decreti che riconoscono i miracoli attribuiti al beato Paolo VI (Giovanni Battista Montini) e al beato Oscar Arnolfo Romero Galdamez, arcivescovo di San Salvador, ucciso mentre celebrava la messa. Lo si legge in una nota del Vaticano, che spiega che ieri Bergoglio, ricevendo in udienza il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione, ha autorizzato il dicastero a promulgare i decreti

Giovanni Battista Montini nacque a Concesio (Brescia) il 26 settembre 1897. Ordinato sacerdote nel 1920, collaborò con Pio XI e Pio XII. Nel 1954 fu nominato arcivescovo di Milano. Eletto Papa il 21 giugno 1963, Montini assunse il nome di Paolo VI. Governò la chiesa cattolica fino alla sua morte, avvenuta a Castel Gandolfo il 6 agosto 1978.

Oscar Romero nacque a Ciudad Barrios (El Salvador) il 15 agosto 1917 e fu ucciso a San Salvador (El Salvador) il 24 marzo 1980.

Oltre a Papa Montini e a monsignor Romero, saranno santi anche il beato Francesco Spinelli, fondatore dell’Istituto delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento, il beato Vincenzo Romano e la Beata suor Maria Caterina Kasper, fondatrice dell’Istituto delle Povere Ancelle di Gesù Cristo.