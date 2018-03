Papa Francesco a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo

Papa Francesco in visita a Pietrelcina e a San Giovanni Rotondo per celebrerare il centenario delle stimmate di Padre Pio. "Questo umile frate cappuccino - dice Bergoglio - ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli, sulle cui sofferenze riversava come balsamo la carità di Cristo. Imitando il suo eroico esempio e le sue virtù, possiate diventare voi pure strumenti dell'amore di Gesù verso i più deboli". Così

Nel parlare davanti ai fedeli di Pietrelcina il pontefice sottolinea la cura indispensabile che la comunità deve avere per gli anziani: "Meriterebbero un premio Nobel perché danno memoria alla comunità. Non manchi un'attenzione sollecita e carica di tenerezza agli anziani, patrimonio incomparabile delle nostre comunità".

"Un Paese che litiga tutti in giorni - ammonisce il santo padre - spaventa la gente, è un Paese malato e triste. Un Paese dove tutti si vogliono più o meno bene e non si augurano del

male, cresce, si allarga e diventa forte. Per favore, non spendete tempo a litigare tra voi. Questo non fa crescere, non fa camminare. Pensiamo ad un bambino che piange

piange e non vuole muoversi dalla sua culla, quando la mamma lo porta sul pavimento perché comincia a gattonare rimane sempre lì e piange. Vi chiedo: quel bimbo sarà capace di camminare? No, se un paese litiga, litiga, non sarà capace di crescere perché tutte le forze litigano. Per favore, pace tra voi, comunione tra voi e se a qualcuno di voi viene voglia di chiacchierare di un altro, si morda la lingua: farà bene all'anima e anche al paese".