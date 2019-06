Il Papa tra i terremotati a Camerino: "Mai perdere la speranza"

" Grazie Francesco ", ripetono in coro le famiglie a Camerino. Qualcuno ha preparato una torta per lui e tutti vogliono offrirgli qualcosa. Oggi il Papa visita le zone terremotate della diocesi di Camerino-San Severino Marche, colpite dal sisma del 2016 e in una situazione ancora precaria.

Francesco, questa mattina, ha incontrato le famiglie, ancora sistemate nelle strutture abitative di emergenza, abbracciando le persone incontrate, tra cui molti anziani, e rivolgendo loro parole di speranza e incoraggiamento: " Guardare sempre avanti, mai perdere la speranza" , dice a quanti gli porgono una mano in segno di gratitudine e per ottenere un po' di conforto. Le famiglie, in cambio, raccontano al Santo Padre la loro esperienza e la situazione post terremoto, ancora precaria. " Grazie dell'accoglienza- ha detto Papa Francesco- avrei voluto visitare ogni casa ma non è possibile e per questo vi saluto da qua e do la benedizione a tutti. Sono vicino a ognuno di voi e prego per voi perché questa situazione si risolva il più presto possibile. Grazie per la pazienza e per il coraggio. Pregate per me ".

Poi, Bergoglio è stato scortato nella zona rossa dai vigili del fuoco ed è entrato nella cattedrale di Camerino, rimasta fortemente danneggiata dal sisma del 2016 e ha deposto i fiori ai piedi di una statua della Madonna "ferita" dalle scosse. A Camerino, su 526 chiese, 350 sono inagibili e le messe, dal giorno del terremoto ad ora, sono state celebrate negli alloggi provvisori.

Oggi il Papa ha incontrato i sindaci dei 32 comuni della diocesi e celebrato la messa con l'Angelus in piazza Cavur e, dopo il pranzo, tornerà a Roma. Durante l'omelia ha rassicurato i fedeli: " Mentre quaggiù troppe cose si dimenticano in fretta, Dio non ci lascia nel dimenticatoio ". Poi ha aggiunto: " Nessuno è disprezzabile ai suoi occhi, ciascuno ha per Lui un valore infinito: siamo piccoli sotto al cielo e impotenti quando la terra trema, ma per Dio siamo più preziosi di qualsiasi cosa ". Ma che cos'è l'uomo, di fronte alla potenza del mondo, che può crollare in un attimo? E la risposta del Pontefice arriva chiara: " Di noi, così come siamo, con le nostre fragilità, Dio si ricorda. Nell'incertezza che avvertiamo fuori e dentro, il Signore ci dà una certezza: Egli si ricorda di noi. Si ri-corda, cioè ritorna col cuore a noi, perchè Gli stiamo a cuore" .