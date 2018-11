Al Papa uno Spelacchio come dono di Natale: "Simbolo di devastazione"

Anche il Papa potrebbe avere il suo Spelacchio. Sarà, forse, il Friuli Venezia Giulia a regalarglielo, come dono di Natale.

Lo scorso Natale, a Roma in Piazza Venezia era stato installato un abete, morto prima del 25 dicembre, che aveva fatto parlare di sè da Nord a Sud del nostro Paese e non solo, a causa dei suoi rami poco rigogliosi, che gli erano valsi il soprannome di Spelacchio.

L'idea di donare a Papa Francesco un'albero simile arriva da Andrea Maroè, agronomo e presidente della Giant Trees Foundation, associazione onlus con sede in Friuli Venezia Giulia, che studia e tutela gli alberi, in particolari quelli più grandi, in Italia e nel mondo. Andrea porta avanti anche un impegno politico, come consulente per il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e turistiche, con l'obiettivo di dettare delle linee guida per la tutela degli alberi monumentali, come spiega il Messaggero.