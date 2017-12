Il Papa difende il cardinale "accusato di corruzione"

Papa Francesco ha telefonato al cardinale Oscar Mariadiaga, che nella scorsa settimana è finito al centro delle cronache per via di un'inchiesta de L'Espresso. "Il Papa mi ha telefonato e mi ha detto: "Mi dispiace per tutto il male che hanno fatto contro di te, però tu non preoccuparti". Io gli ho risposto: "Santità, sono in pace". Sono con il Signore Gesù che conosce il cuore di ognuno", ha dichiarato il cardinale honduregno in un' intervista a Suyapa Medios riportata da La Stampa. Secondo l'articolo di Emiliano Fittipaldi, un dossier riguardante Mariadiaga sarebbe finito nelle mani del pontefice. Il porporato avrebbe ricevuto 35 mila euro al mese (più una tredicesima da 54mila euro) dall’università cattolica di Tegucigalpa. Ma non solo: l'inchiestista del L'Espresso ha messo in rilievo come "vari testimoni" abbiano accusato Mariadiaga "per alcuni investimenti milionari in società londinesi poi scomparse nel nulla, né che la Corte dei Conti del piccolo paese dell’America centrale stesse indagando sull’utilizzo di enormi somme di denaro girate dal governo honduregno alla "Fondazione per l’educazione e la comunicazione sociale" e alla "Fondazione Suyapa", entrambe facenti capo alla Chiesa locale e quindi allo stesso Maradiaga". Queste accuse - per il cardinale - sarebbero false e datate. Il contenuto dell'inchiesta di Fittipaldi sarebbe già stato pubblicato - infatti - nel 2016, quando un ex funzionario dell'Università licenziato per "comportamenti disonesti nell'amministrazione dei fondi", avrebbe già "accusato" Mariadiaga.

E sempre il cardinale ha sostenuto che il vero obiettivo di tutta questa storia - in realtà - sia il Papa:"Anche le persone più semplici mi hanno detto: questo non è solo contro di te, è contro il Santo Padre. Quello che vogliono è fare pressione in modo che, quando arriverà il momento, il Papa mi dirà: è meglio che tu te ne vada perché sei un personaggio negativo per la stampa internazionale", ha chiosato il porporato nell'intervista citata. Sembra che il Papa - insomma - abbia voluto ribadire la sua vicinanza umana all'honduregno. Mariadiaga - del resto - è stato posto proprio da Bergoglio al vertice del C9, cioè del minidirettorio cardinalizio chiamato a riformare profondamente tanto la Chiesa cattolica quanto la Curia Romana. L'inchiesta di Fittipaldi - per Oscar Mariadiaga - è "una calunnia". Come riportato sempre da La Stampa, il cardinale avrebbe ribadito che l'Università di Tegucigalpa è "prospera" e "senza debiti". I fondi - quindi - sarebbero stati utilizzati per le opere caritatevoli dell'arcidiocesi e non sarebbero finiti nel patrimonio personale dell'uomo di Chiesa. Il Papa - intanto - si sarebbe dichiarato dispiaciuto per lo scandalo sollevato dall'inchiesta in questione e per l'attacco "personale" subito dal cardinale. Mariadiaga - a causa della scadenza temporale del mandato - sarebbe comunque vicino alle dimissioni.