Pappalardo irrompe al comizio di Boldrini: "Lei è in arresto"

Irruzione durante il comizio di chiusura della campagna elettorale di Laura Boldrini a Milano. Protagonista del raid è Antonio Pappalardo, Generale dei carabinieri in pensione leader del movimento Liberazione Italia.

Il blitz

Laura Boldrini stava parlando dal palco per festeggiare la chiusura della campagna elettorale. La candidata per Liberi e Uguali al collegio uninominale Milano 1 aveva appena preso parola quando Papalardo seguito da una gruppetto di altre persone ha interrotto il discorso al grido di " lei è donna delle istituzioni, lei è in arresto ". Immediata l'azione del servizio d’ordine e che ha fatto allontanare i disturbatori.