De Falco tra i candidati alle parlamentarie dei grillini

C'è un lungo elenco di nomi poco o per nulla sconosciuti tra i candidati per le Parlamentarie del Movimento Cinque Stelle, ma nelle liste di quanti vogliono un posto nei ranghi grillini nella prossima legislatura c'è anche un nome che ignoto non è: quello di Gregorio De Falco.

Non si tratta di un caso di omonimia. Tra gli aspiranti reclutati dai grillini c'è anche il capitano di fregata che finì sulle pagine di tutti i giornali la notte del naufragio della nave da crociera Costa Concordia, quel De Falco che al capitano Schettino intimò, in una telefonata poi resa pubblica: "Salga a bordo, cazzo!".

In mezzo a un lungo elenco di attivisti storici del Movimento e di parlamentari che hanno scelto di ricandidarsi spunta dunque il nome del militare, che potrebbe essere candidato per il Senato a Livorno, ma ci sono anche altri "famosi" che hanno scelto di proporsi, a partire dal giornalista Gianluigi Paragone, che non ha per ora dato una conferma ufficiale, ma nemmeno una smentita. E accanto a lui potrebbero esserci anche l’ex direttore di SkyTg24 Emilio Carelli, l’inviato delle Iene Dino Giarrusso e l’attrice Claudia Federica Petrella.