Parma, accoltella ex moglie e figlia: è caccia all'uomo

Ha atteso l'ex moglie e la figlia davanti casa e le ha accoltellate ripetutamente. Un 54enne di nazionalità tunisina è adesso ricercato nel Parmense dai carabinieri. Le due donne sono state salvate dal barista che le ha difese mettendo in fuga l'aggressore.

L'agguato è avvenuto a Fornovo in provincia di Parma, intorno alle sei del mattino, quando la ragazza 21enne tornata dal turno di notte in una casa di riposo era passata a prendere la madre di 44 anni a lavoro per andare a fare colazione insieme al bar. Stavano rientrando in casa quando sono state aggredite dall'uomo che con un coltello da cucina ha colpito più volte l’ex moglie all’addome e alle mani, ferendo solo superficialmente la figlia al fianco e al collo.

Allarmato dalle urla il barista è uscito di corsa dal locale ed è intervenuto mettendosi tra il coltello del tunisino e le donne riuscendo a fare scappare l'uomo. I carabinieri della stazione di Fornovo, intervenuti poco dopo insieme ai soccorsi, sono alla caccia in tutta la provincia del 54enne fuggito su un suv nero.

La madre ha riportato delle profonde ferite, ma non è in pericolo di vita. Si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore dove è ricoverata per una lesione addominale e la lacerazione dei tendini della mano, provocata nel tentativo di difesa contro i fendenti dell'ex marito.