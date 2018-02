Parma capitale italiana della cultura 2020

È Parma la capitale italiana della cultura per il 2020. Ad annunciarlo è stato il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini. La città dell'Emilia Romagna è stata scelta tra 10 candidate: Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso.

L'annuncio della designazione è stato dato al termine dei lavori della Giuria di selezione, presieduta da Stefano Baia Curioni, con una cerimonia pubblica nella sede del Mibact a Roma. "Eravamo partiti con un po' di scetticismo - ha spiegato Franceschini -, ma questo è diventato un appuntamento importante, che ha reso possibile tante cose, soprattutto un percorso di crescita per la città che vince. E non solo per il milione che viene consegnato ma anche per tutti i progetti che gravitano intorno. In questo caso, la giuria ha scelto all'unanimità" .

"Già entrare nella shortlist è motivo di vanto, è come entrare nelle nomination agli Oscar. I film poi si scrivono 'ha ottenuto la nomination agli Oscar'. Quindi bene e grazie a tutte le città", ha concluso il ministro.

La felicità di Parma

"Mi avete lasciato senza parole. È stato un grande lavoro di squadra, il lavoro corale di una città unita che ha marciato insieme verso questo importante riconoscimento". Queste le prime parole di Federico Pizzarotti dopo l'annuncio della vittoria. Il sindaco della città emiliana, presente a Roma durante la designazione, ha ammesso di essere "più emozionato oggi che il giorno della vittoria alle elezioni" .

Capitale italiana della cultura