Il parrocco chiude messa cantando Azzurro di Celentano

Imperia - Ha voluto festeggiare gli ottant'anni di Adriano Celentano sulle note di "Azzurro", la canzone di Paolo Conte portata al successo dal "Molleggiato". Ma quella che doveva essere un'iniziativa simpatica, a tratti goliardica, ha scatenato un caso. Protagonista è don Massimo Borsani, parroco di Borgomaro, piccolo centro dell'entroterra di Imperia, che nel giorno dell'Epifania, al termine della messa, dopo aver congedato i fedeli con il classico "La messa è finita, andate in pace", ha voluto rendere omaggio ad uno degli artisti più illustri del panorama musicale italiano, dedicandogli un divertente fuori programma: accompagnato dall'organo, e poi dalla platea di fedeli, ha intonato le parole del famoso brano. Ma il buon sacerdote ha dovuto fare i conti con Facebook. Un parrocchiano, infatti, aveva filmato la performance, pubblicando il video sul proprio profilo. Neanche a dirlo: in poche ore il filmato è diventato virale, tanto da richiamare l'attenzione del vescovo diocesano, Guglielmo Borghetti, che ha "tirato le orecchie" al parroco, richiamandolo all'ordine e a prestare maggiore attenzione alla musica proposta in chiesa.