Pastore tedesco sbrana il ladro. Chiazze di sangue ovunque

Forse il ladro non si aspettava di trovare un pastore tedesco quando ad Olbia ha tentato di entrare in un appartamento per ripulirlo. E invece non appena ha messo piede nel cortile sarebbe stato aggredito sul davanzale e colpito a morsi dal cane.

Sono queste le prime ipotesi, come emerge dalle pagine de l'Unione sarda, fatte dagli investigatori per rispondere alle chiazze di sangue trovate sul davanzale da una coppia di cittadini tornata a casa dopo i festeggiamenti di capodanno. Sul balcone i due hanno trovato una scena di guerra: sangue ovunque e diverse orme che hanno subito fatto pensare qualcuno potesse essere stato "vittima" di Zelda, il pastore tedesco della famiglia.

Ora è caccia al ladro

Il cane, al momento del rientro dei padroni, non era in casa. Dopo le prime apprensioni, il pastore tedesco è tornato senza alcuna ferita, mentre sono stati ritrovati fazzoletti e altre macchie di sangue intorno alla casa, come a definire una "via di fuga" che il ladro si sarebbe trovato. Sul caso indaga la polizia, anche se al momento nessuno è andato al Pronto Soccorso a chiedere aiuto.