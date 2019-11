Sangue sul Frecciarossa a Bologna: inserviente aggredisce ed accoltella donna

Terrore questa mattina sul treno Frecciarossa 9389 partito da Torino e diretto a Roma. Una donna è stata colpita con varie coltellate mentre il convoglio si trovava tra le stazioni di Reggio Emilia e Bologna.

Secondo le prime informazioni, a compiere la violenza sarebbe stato un inserviente in servizio sullo stesso treno che avrebbe agito in preda ad un raptus di gelosia. L’aggressore, infatti, avrebbe visto la giovane, sua ex fidanzata, insieme ad un altro uomo ed avrebbe perso la testa. Nonostante la presenza nella carrozza di decine di altri passeggeri, l’inserviente ha improvvisamente estratto un coltello a serramanico e ha colpito la donna ripetutamente ad una gamba, ferendola gravemente.

Nel vagone è scoppiato il panico, con persone terrorizzate per quanto era accaduto davanti ai loro occhi. All'arrivo del treno nella stazione di Bologna è scattato l'intervento della polizia ferroviaria che, salita a bordo, anche grazie alla collaborazioni di alcuni viaggiatori ha subito individuato e fermato l'uomo responsabile dell’aggressione.

Insieme alle forze dell’ordine sono accorsi anche i sanitari del 118 che hanno soccorso la vittima. Quest’ultima, è stata portata via intubata e sarebbe in gravi condizioni. Ferito anche un uomo che ha tentato di proteggere la viaggiatrice. Il treno è ancora fermo per i rilievi della Scientifica. I passeggeri sono stati fatti tutti scendere e trasbordare su altri convogli.

Ovviamente l'aggressione sul Frecciarossa ha avuto ripercussioni sul traffico ferroviario. Trenitalia ha comunicato che il traffico è rallentato per un intervento dell’Autorità Giudiziaria nella stazione di Bologna Centrale dalle 10.30 con ritardi ai tempi di percorrenza fino a 20 minuti per i treni in viaggio. In realtà, però, alcuni convogli viaggiano anche con un ritardo di un'ora. La situazione del traffico ferroviario sta tornando gradualmente alla normalità dalle ore 11:30.