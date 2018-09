Pedone travolto e ucciso sulla A10: è giallo sulla dinamica

Una tragedia si è consumata, intorno alle 20.30, sull’Autofiori, tra i caselli di Sanremo e Bordighera, in direzione Francia, dove un uomo, forse un giovane di nazionalità romena, è stato travolto e ucciso da un’auto, dopo essere sceso da un pullman. La dinamica dell’accaduto è ancora avvolta nel mistero.

Al momento, stando a quanto ricostruito, sembra che la vittima sia scesa nell’area di servizio di Bordighera nord. A quel punto, per ragioni ancora tutte da chiarire, avrebbe imboccato a piedi e contromano la carreggiata. Poco dopo è stato travolto da un’auto. L’impatto è stato talmente violento che il corpo è stato sbalzato sull’opposta corsia di marcia: la carreggiata in direzione Genova.

I soccorritori del 118 lo hanno trovato incastrato nel guard rail, morto probabilmente sul colpo. Indagini sono in corso da parte della polizia stradale per ricostruire l’accaduto. Il traffico da e verso la Francia non ha subito ritardi. Al momento sono in corso le procedure di identificazione della vittima.