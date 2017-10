Pensioni, via libera al cumulo gratuito dei contributi

Finita l'attesa per quelle migliaia di lavoratori che stanno per andare in pensione e che attendevano il cumulo gratuito dei contributi previdenziali. Il ministero del Lavoro di fatto ha dato comunicazione alla direzione generale dell'Inps il nulla osta per l'applicazione della circolare che dà appunto il via al cumulo gratuito. L'autorizzazione è stata inviata lo scorso 4 ottobre dopo una valutazione da parte della direzione generale per le politiche previdenziali. Di fatto questo provvedimento dà il via libera al ricongiungimento di periodi assicurativi che non coincidono. Si tratta dunque di tutti quei contributi previdenziali che il lavoratore ha versato in diverse casse. Prima il costo del ricongiungimento era a carico del lavoratore, adesso invece è gratuito per chi deve andare in pensione. Questa nuova norma di fatto cambia per migliaia di lavoratori i calcoli sul periodo di attesa per lasciare il lavoro. Inoltre il ricongiungimento ha anche effetti sull'assegno previdenziale.