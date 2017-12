Pensioni, si allarga la platea dell'Ape social a 4 categorie

Via libera dalla commissione Bilancio della Camera all'emendamento del Governo al Ddl bilancio che allarga la platea dell'Ape social. In particolare, l'emendamento, come da attese, estende il meccanismo anche alle quattro categorie di lavoratori gravosi già esclusi dall'aumento dell'età pensionabile nel 2019 secondo l'intesa tra Esecutivo, Cisl e Uil.

La modifica punta a far rientrare nel meccanismo dell'anticipo pensionistico a carico dello Stato anche braccianti, siderurgici, marittimi e pescatori.

L'emendamento prevede anche un aumento dello "sconto" contributivo per le mamme lavoratrici da sei mesi a un anno per figlio, fino a un massimo di due anni.