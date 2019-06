Perseguita e minaccia una 15enne: arrestato giovane pachistano

Da qualche tempo aveva iniziato a seguire una giovane ragazza. La pedinava, la osservava e la minacciava ogni volta che usciva di casa. Una situazione che era diventata invivible per la 15enne friulana che ha così deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine.

Gli agenti sono subito intervenuti e hanno arrestato lo stalker, un 24enne pachistano, alla fermata del bus vicino alla casa della giovane. L'uomo l'aveva seguita sull'autobus che la giovane prende per tornare a casa ed era poi stato bloccato alla fermata dal padre della 15enne. Come riporta il Gazzettino, le forze dell'ordine hanno così arrestato il 24enne straniero.

I precedenti

Dalle ricostruzioni della polizia sono emersi dei particolari inquietanti. Il giorno precedente l'arresto, l'uomo aveva incrociato la 15enne mentre passeggiava con un'amica. Dopo aver spaccato una bottiglia di vetro che teneva in mano, l'aveva minacciata urlandole: " Ti ammazzo ". In un altro momento invece aveva chiesto alla giovane del denaro.

Dopo l'arresto il 24enne è stato portato in carcere. L'uomo era già stato denunciato nei giorni scorsi per un furto e una tentata rapina in provincia di Udine.