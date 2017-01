Tragedia nel Chietino, inquilino uccide la padrona di casa a coltellate

Non pagava i soldi dell'affitto e così, quando la padrona di casa si è presentata per chiedere i soldi lui l'ha uccisa con un coltello.

Il tragico fatto è accaduto questo pomeriggio a Francavilla al mare, in provincia di Chieti. L'inquilino, un uomo di 48 anni, avrebbe ucciso la donna che era andata a farsi consegnare i soldi degli affitti arretrati dell'immobile in cui abitava l'uomo, come riporta PescaraPost. La donna è stata probabilmente accoltellata.

L'inquilino, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, ha tentato di nascondere il cadavere in un sottoscala. Si sta adesso indagando sulle reali dinamiche dell'omicidio mentre l’uomo, ritenuto il presunto assassino, sarebbe in stato di fermo nella caserma di Francavilla al Mare. Sul posto sono giunti i carabinieri, il medico legale e il pm.