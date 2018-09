Pescara, trans aggredisce due carabinieri con lo spray al peperoncino

Due carabinieri della compagnia di Montesilvano, in provincia di Pescara, sono stati aggrediti da un trans di origini sudamericane che li ha attaccati con uno spray urticante al peperoncino.

Come ricostruisce il quotidiano abruzzese Il Tempo, nel pomeriggio di sabato 8 settembre in uno stabile della località nel Pescarese due trans sudamericani hanno dato vita a una violenta rissa che ha coinvolto anche altre persone. La situazione è degenerata al punto tale che qualcuno ha allertato le forze dell'ordine, subito intervenute con una pattuglia dell'Arma e anche gli agenti della polizia municipale, oltre a due ambulanze con i sanitari del 118.

L'arrivo della forza pubblica, però, non è valso a ristabilire l'ordine nella palazzina: uno dei due trans coinvolti nella rissa ha pensato bene di prendersela anche con i militari giunti per riportare la calma. Per allontanare i carabinieri ha estratto uno spray irritante al peperoncino e ha sparato la polvere nell'aria, lanciando peraltro anche alcuni oggetti contro gli uomini della pattuglia.

I due militari sono rimasti leggermente intossicati ma i due trans sono stati comunque fermati e condotti nella caserma della compagnia dell'Arma di Montesilvano.