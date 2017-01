Petizione online contro l'Anpi. "Processare tutti i partigiani"

La Comunità militante dei Dodici Raggi, anche conosciuto come Do.Ra. e composta da neonazisti attivi a Caidate (frazione di Sumirago) a Varese, ha lanciato una proposta per mandare a processo tutti partigiani e per eliminare qualsiasi sede dell'Associazione dall'Italia.

La proposta online

Il gruppo di estrema destra, dichiaratamente nazionalsocialista, ha creato grazie alla piattaforma online change.org una petizione per la " Chiusura e messa fuorilegge dell'ANPI ". Sulla pagine online della proposta si legge: " Chiediamo che venga messa fuorilegge l'Anpi su questo Paese, che sia chiusa fino all'ultima sezione e che vengano processati per crimini di guerra TUTTI i Partigiani ancora in vita". Poco sotto alla proposta spicca il nome del gruppo, Comunità Militante Dei Dodici Raggi, nome che si rifà al Sole nero, simbolo del castello dove avevano sede in Germania le Ss (Schutz-staffeln, ovvero ‘squadre di protezione’) naziste. La richiesta del gruppo è diretta al "popolo ". L'inziativa, in solo due giorni dalla pubblicazione, ha raccolto ben 433 sostenitori sui 500 prefissati.