"Un pezzo di legno e giù botte". Cancellati i concerti di Bello Figo

I migranti vengono accolti, ospitati in centri di accoglienza, hotel e strutture ad hoc, sfamati e vestiti. E Paul Yeboah, il rapper ganese ventunenne famosissimo su YouTube per i video da milioni di visualizzazioni, prende pure in giro: "No pago afito, io no pago afito" . Una provocazione, quella del ventunenne conosciuto ai più con lo pseudonimo di "Bello Figo", che fa infuriare i più. Durante una violentissima lite su Rete4 (guarda qui), Alessandra Mussolini gli ha gridato dietro: "Tu purtroppo stai qui e gli italiani in strada" . "Lo manderei a raccogliere il cotone - ha sbottato nei giorni scorsi Matteo Salvini - e anche i pomodori, le arachidi e le banane" .

Bello Figo non abbassa i toni. Anzi, rincara la dose. "Vogliamo le donne bianche, il Wi-Fi e anche lo stipendio…" , canta. E ancora: "Io dormo in un albergo a 4 stelle perché sono nero… Non mi sporco le mani perché sono negro" . Sfotte, e fa visulizzazioni. Provoca, e fa soldi. Perché la sua, su YouTube, è una vera e propria macchina da guerra. Oltre 170mila mi piace sulla sua pagina facebook, 69mila follower su Instagram e 185mila iscritti sul canale YouTube. Ha perfino creato un sito di shopping online dove si possono acquistare felpe, t-shirt e canotte stampate con la sua faccia alla modica cifra di 20euro. E, poi, ci sono i concerti. Che, però, ultimamente non riesce più a fare perché vengono costantemente cancellati per questioni di ordine pubblico. L'ultimo, in ordine temporale, è quello di ieri sera al "Land of Freedom" di Legnano.