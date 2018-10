Piacenza, licenziato perché gay: "Ti investo col muletto"

Licenziato non perché inadatto ma perché gay, la bruttissima storia di un 28enne che nel piacentino si è visto cacciato dal posto di lavoro perché omosessuale

Inizialmente è stato assunto con un contratto interinale, appena arrivato sul posto di lavoro sono iniziate le vessazioni che poi si sono trasformate in vere e proprie minacce. Frasi come " Se è vero che sei gay ti investo con il muletto " si rincorrevano durante le ore di lavoro. Il brutto episodio, riferisce Repubblica, è stato denunciato dalla comunità Arcigay L'Atomo di Piacenza. Il segretario nazionale arcigay ha commentato la situazione dicendo che:" È assolutamente grave e sconfortanteche in luogo di lavoro, nel quale esistono precise norme contro le discriminazioni per orientamento sessuale, una persona debba subire questi episodi persecutori, solo perché omosessuale. Non parliamo di un'eccezione, di eccezionale in questa vicenda c'è solo il coraggio del ragazzo che anziché subire e vergognarsi ha deciso di denunciare pubblicamente l'accaduto. Di solito, l'evidente condizione di disparità alla quale sono sottoposti i lavoratori, li costringe al silenzio, a sopportare gli insulti pur di mantenere il posto di lavoro. La questione è molto seria e in un momento in cui nel dibattito pubblico si discute di occupazione in termini esclusivamente quantitativi, sarebbe ora che ci si occupasse anche del livello qualitativo. Il lavoro dovrebbe dare dignità e non toglierla ".

Successivamente la comunità rivolge un messaggio al vicepremier Di Maio, Ministro del Lavoro, in cui chiede che non si debba tener conto soltanto dei "numeri" generati dal lavoro ma anche della condizione del lavoro. " Il lavoro che umilia , spiega ancora il segretario Piazzoni, non è lavoro ". Si chiede maggiora attenzione ai bisogni che una persona omosessuale può avere, e che secondo Piazzoni sempre più spesso gli appartenenti al movimento lgbt sono destinate a celarne l'appartenenza o addirittura a rinunciare al posto di lavoro.

Nel frattempo, il Partito gay si prepara a fare la sua entrata in campo nel mondo politico.