Picchia la figlia, la lega alla moto e la trascina: "Mi aveva disobbedito"

Una bambina di dieci anni è stata picchiata, legata a una moto e trascinata per diversi metri dal padre. Il motivo? Ha disobbedito al genitore.

L'atroce violenza è avvenuta nella regione cinese di Guangxi. Come si vede nel video diffuso dal Daily Mail, il 38enne prima picchia la ragazzina sul sedere, sulla schiena e anche in testa utilizzando un bastone di legno. La bambina, di soli dieci anni, piange disperatamente, ma lui non si ferma. L'uomo infatti prende la figlia per i piedi e la lega dietro a una moto, per poi trascinarla lungo la strada per diversi metri.

Interrogato dalla polizia, l'uomo ha spiegato di aver reagito in quel modo per punire la figlia disobbediente. Ora il 38enne è indagato per abusi su minori, mentre la bambina è stata portata in ospedale per curare le ferite, fortunatamente non gravi. La piccola è stata però ricoverata in attesa di una seduta di psicoterapia, evidentemente sotto choc per le violenze subite dal padre.