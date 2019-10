Picchia moglie e suocera per mesi: denunciato un 63enne

Picchia la moglie e la suocera anziana per mesi. Per questo motivo, un 63enne disoccupato è stato denuciato in stato di libertà dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, percosse e lesioni personali.

L'ennesimo caso di violenza domestica congiunta a una lunga serie di maltrattamenti nei confronti dei familiari. Vittime degli efferati soprusi, stavolta, sono una donna di 60 anni e sua madre, una signora 89enne costretta alla sedia a rotelle. Stando a quando si apprende dal sito d'informazione online Sienafree.it , i fatti sarebbero occorsi a Poggibonsi, località del senese alle propagini occidentali delle colline del Chianti.

Le aggressioni sarebbero cominciate all'inizio dell'estate appena trascorsa, protraendosi con reiterazione assidua per quasi tre mesi. L'uomo, un 63enne disoccupato, avrebbe cominciato ad avere una condotta irascibile e violenta nei confronti delle due donne a fine agosto. Così, le avrebbe malmenate e vessate, a più riprese, con frequenza costante e per motivi apparentemente futili. L'episodio clou, quello che ha costretto i carabinieri della Stazione di Poggibonsi a denunciare l'aggressore per maltrattamenti e percosse, si è verificato appena 5 giorni fa. L'uomo avrebbe afferrato l'anziana per il collo trascinandola dalla sedia a rotelle sul pavimento. A quel punto, la moglie sarebbe intervenuta per provare a quietarlo ma, di tutta risposta, è stata spintonata e picchiata. Data la circostanza, la donna è stata costretta ad allertare le Forze dell'Ordine.

L'89enne è stata condotta presso l'ospedale di Campostaggia per le cure del caso e, successivamente, affidata ai servizi sociali. La 60enne, invece, dopo una visita al pronto soccorso al policlinico Santa Mari alle Scotte di Siena per lesioni, è stata sollecitata dai militari a mettersi in contatto con un centro antiviolenza locale.