La piccola Chiara uccisa dalla leucemia a soli 13 mesi di cita

Il suo cuore alla fine ha smesso di battere. Non ce l'ha fatta la piccola Chiara Carvone, una bimba di appena 13 mesi che da così giovane ha docuto combattere contro una malattia troppo più grande di lei. La leucemia l'ha schiacciata lunedì, strappandola all'affetto dei suoi cari.

Come scrive il Gazzettino, la bambina era all'ospedale di Burlo Garolfo di Trieste da quando le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. La mamma Laura e papà Gian Luca, insieme al fratellino Andrea sono stati insieme a lei fino all'ultimo momento. Una storia che strazia il cuore e che ha commosso il paese di Sesto al Reghena. Chiara si era ammalata quando aveva solo 3 mesi e mezzo. Una leucemia luncinante che in meno di dieci mesi l'ha portata alla morte. Inutile anche il trapianto di midollo realizzato lo scorso 30 dicembre. Quando Chiara sembrava aver superato lo scoglio più grande, sono arrivate le complicazioni. Che l'hanno portata in cielo.

"Era una bambina solare – ha detto il padre di Chiara al Messaggero Veneto –, sempre col sorriso, benvoluta da chiunque. Tutti ci sono stati molto vicini, anche se pochi sapevano com’era Chiara, in quanto hanno potuto vederla soltanto in poche occasioni