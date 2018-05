Treno deragliato, pure chi non era a bordo chiede i danni

Per il deragliamento del treno a Pioltello, ora chiedono un risarcimento anche pendolari che quella mattina non viaggiavano sul treno che è uscito dai binari.

In procura piovono richieste di risarcimento danni e non tutte sono legittime. È una sorta di sciacallaggio, in cui tanti approfittano della tragedia di fine gennaio quando, il 25 del primo mese del 2018, il treno Cremona-Milano è deragliato sui binari, causando tre morti e decine di feriti. Oltre alle richieste legittime dei famigliari delle vittime e delle cinquanta persone ferite gravemente, arrivano anche pretese da parte di chi non viaggiava su quel treno.

Il Giorno riferisce i casi più fantasiosi. Una giovane professionista, lamenta di aver atteso invano, in una stazione oltre Pioltello e di aver fatto tardi al lavoro; alcuni pendolari sono stati danneggiati dal fatto di aver dovuto prendere mezzi diversi da quelli cui erano solitamente abituati. E c'è persino la richiesta da parte di chi solitamente prende il treno Cremona-Pioltello a quell'ora, ma che proprio il 25 gennaio, per una casualità, non erano a bordo. Casualità per la quale all'epoca dei fatti avrà ringraziato il cielo, ma che oggi diventa un'occasione per raccimolare qualche soldo.

Richieste arrivano anche da chi su quel treno c'era, ma non ha riportato ferite gravi. Quei pendolari, ora, vorrebbero essere risarciti per lo choc subito, ma per farlo devono provare il danno. Infine ci sono quelli che hanno riportato lesioni lievi, ma che non hanno presentato querele entro i tre mesi previsti dalla legge.

Si tratta di casi che potrebbero ottenere qualcosa solo con una class action, ovvero unendosi in sede civile, ma che è ben poca cosa rispetto a chi i danni del deragliamento di quel treno li ha subiti davvero, anche con conseguenze tragiche.