Pisa, bimbi giocano all'autoscontro in concessionaria: rom sotto accusa

Sembra una notizia degna di quelle di finire su Ah Ma non è Lercio, la pagina Facebook satirica di notizie vere ma tanto assurde da sembrare false. E infatti ci è finita subito. A Pisa, nel quartiere Ospedaletto, alcuni bambini hanno fatto irruzione in una concessionaria e hanno giocato all'autoscontro con le vetture in esposizione causando danni per decine di migliaia di euro.

Come racconta il quotidiano toscano Il Tirreno, sabato pomeriggio i dipendenti della concessionaria Giustiauto avevano appena finito il turno del mattino e si erano recati in pausa pranzo quando all'interno della struttura sono penetrati alcuni ragazzini minorenni. Secondo il giornale, ci sarebbero anche stati bambini di appena dieci anni.

Nonostante la giovanissima età, i piccoli sono riusciti a scavalcare la rete di cinta e a mettere in moto diverse vetture, graffiandone e danneggiandone più di una. I giovani, riferisce Il Tirreno, sarebbero probabilmente di origine nomade e forse provenienti da un campo non lontano.

Contro i nomadi si è scagliata la Confcommercio provinciale: "La situazione è sempre più preoccupante a causa di un ben noto insediamento abusivo - si legge nell'esposto a firma del direttore Federico Pieragnoli - e alcune attività di quella zona, esasperate, ci segnalano con molta preoccupazione una escalation di furti, danneggiamenti, ritorsioni varie, oltre ai soliti roghi e ad una situazione igienico sanitaria compromessa”. Anche il segretario della Lega Nord provinciale ha chiesto da parte sua l'immediato sgombero del campo. Gli inquirenti sono al lavoro sulle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza.