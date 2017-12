Quattro cuccioli abbandonati chiusi in una scatola

Un vero e proprio pacchetto, quello in cui erano stati chiusi quattro cuccioli di cane, due femmine e due maschi, abbandonati nelle campagne di Pisticci, in provincia di Matera. Un destino crudele quello a cui erano destinati se non fosse stato per una pattuglia dei carabinieri del centro lucano che li ha tratti in salvo. I militari erano di turno il giorno di Natale e giravano tra le campagne per perlustrare la zona. Nei pressi di un canale hanno notato una scatola di cartone che al loro passaggio si è mossa. Incuriositi hanno aperto il pacco e hanno trovato dentro i quattro cuccioli che hanno iniziato a scodinzolare e guaire quasi ad aver capito di esser stati salvati. I militari hanno subito contattato “Elle Elle”, una società della zona che fornisce il servizio di prevenzione del randagismo al Comune. Dopo essere stati rifocillati, i piccoli sono stati portati nel canile di Matera, in contrada Le Matinelle, dove saranno vaccinati e dotati di microchip dal servizio veterinario. Insomma pronti per essere affidati a chiunque voglia adottarli, come si legge su “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Infatti, per chi fosse interessato all'adozione di uno dei piccoli è stato reso pubblico un numero di telefono: 3496723810.