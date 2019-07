Pizzicato due volte in tre mesi alla guida senza patente

Guida senza patente, scoperto per la seconda volta in soli tre mesi dai carabinieri: denunciato un 40enne in Irpinia.

L’episodio s’è verificato a Morra de Santis, in provincia di Avellino. I militari della locale stazione, nell’ambito dei consueti controlli sul territorio e sulla circolazione stradale, hanno intimato l’alt a una vettura guidata da un 40enne del vicino comune di Guardia dei Lombardi.

Come da prassi, i carabinieri hanno chiesto all’automobilista di mostrare i documenti e, ovviamente, la patente di guida. Ma lui non poteva acconsentire alla loro richiesta perché la patente non ce l’aveva. Non per una banale dimenticanza ma perché non l’aveva mai conseguita. Così i militari hanno proceduto alla verbalizzazione dell’infrazione. Ma dai controlli è emerso che per gli stessi identici motivi era già stato sanzionato appena tre mesi prima, a maggio.

Ai carabinieri non è rimasta altra scelta che quella di procedere alla denuncia, in stato di libertà, dell’uomo. Risponde dell’accusa di reiterazione nella guida senza patente.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?