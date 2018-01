"Plastica nello yogurt": ritirati vasetti da Eurospin

Richiamo per dei vasetti di yogurt del marchio "Pascoli italiani". La catena Eurospin ne ha ritirati diversi lotti. A comunircarlo è il Ministero della Salute

L'avviso

Il Ministero della Salute ha comunicato il richiamo dei vasetti di yogurt. Nello specifico si legge che le confezioni ritirate dal mercato sono quelle in confezione da 20 grammi con confetti al cioccolato al gusto banana e fragola della marca “Pascoli italiani”. Il prodotto è realizzato da Montagna Alto Adige Soc. Agr. COOP via Innsbruck n. 43, 39100, Bolzano (IT417CE) e confezionati per Eurospin Italia, come riporta Leggo.

Eurospin sconsiglia di consumare il prodotto perché potenzialmente pericolosi, poiché potrebbero contenere frammenti di plastica dura derivanti dal contenitore.