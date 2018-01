Il plurimedagliato Michael Phelps confessa: "Ho pensato al suicidio"

Ha vinto ben 28 medaglie olimpiche ed è considerato uno dei più grandi nuotatori di tutti i tempi. Ma dietro i successi di Michael Phelps si nasconde anche altro.

In un intervento al Kennedy Center, negli Stati Uniti, Michael Phelps racconta un dettaglio della sua carriera fino ad oggi sconosciuto. " Volevo vincere, arrivare sempre più in alto - ha dichiarato - Dopo ogni Olimpiade cadevo in depressione. Ho pensato di non voler più vivere ". La voglia di essere il primo era così forte che, quando i riflettori si spegnevano, era come se tutto si fermasse e non avesse senso. " Ero sempre affamato di vittorie - continua il nuotatore americano- ne volevo sempre di più. Volevo spingermi fino al mio limite, vedere dove potevo arrivare ".